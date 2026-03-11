Salerno macchina resta senza benzina in via Dalmazia dopo 2 rapine ai distributori

A Salerno, due rapine ai distributori di carburante lungo l’asse autostradale tra A2 e il raccordo Salerno-Avellino sono state messe a segno da una banda di rapinatori che, dopo aver agito, si sono trovati senza benzina. La vicenda riguarda un episodio di criminalità che si è concluso con i banditi rimasti a secco e senza più carburante.

Una banda di rapinatori è rimasta senza benzina dopo aver messo a segno due rapine in due distributori di carburante lungo l'asse autostradale, tra l'A2 e il raccordo Salerno-Avellino. I tre uomini, con il volto travisato dai passamontagna e una pistola impugnata con freddezza, hanno seminato il panico in due stazioni di servizio, portando via un bottino che sfiora i 2.000 euro. Durante l'intera notte, i rapinatori hanno tenuto sotto scacco le pompe di benzina, ma il finale della vicenda ha preso una piega inaspettata. Dopo aver compiuto i colpi, i rapinatori sono stati costretti a fermarsi, poiché la loro auto, un' Alfa Romeo, è rimasta senza carburante.