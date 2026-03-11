Salerno | Giocattoli sospesi salvano i neonati in terapia

All’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno, i giocattoli sospesi sono stati utilizzati per aiutare i neonati in terapia intensiva e neonatologia. Questo gesto di cura coinvolge i piccoli pazienti e il personale medico, che hanno deciso di adottare questa iniziativa per offrire conforto ai neonati in condizioni delicate. L’azione mira a portare un po’ di conforto in un reparto complesso.

Un gesto di tenerezza ha raggiunto i più piccoli pazienti del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno. L’iniziativa, portata avanti da Sodalis CSV Salerno, ha la consegna diretta di giocattoli educativi alla dottoressa Maria Grazia Corbo, responsabile della squadra medica. La donazione non è un atto isolato ma il frutto di una rete di solidarietà attiva in tutto il territorio provinciale, nata dal progetto Giocattolo sospeso. Questo meccanismo ha mobilitato associazioni e cittadini già nel dicembre 2025, trasformando le raccolte festive in azioni concrete durante l’anno intero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno: Giocattoli sospesi salvano i neonati in terapia Articoli correlati Raid in negozio di giocattoli a Salerno: è caccia ai ladriAccertamenti in corso da parte dei Carabinieri a Salerno in seguito a un furto avvenuto questa mattina nel quartiere Torrione. Solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia/TINSabato 14 e domenica 15 marzo si terrà una raccolta di giocattoli proprio presso il Centro Commerciale Cavese grazie al supporto dei Volontari...