Salerno | FabLab unisce arte e bici per bambini e adulti

A Salerno, il FabLab si sposta in Piazza Sedile di Portarotese, dove sarà aperto al pubblico come spazio dedicato a laboratori pratici. L’obiettivo è coinvolgere sia bambini che adulti attraverso attività che combinano arte e biciclette. La struttura diventerà un punto di riferimento per chi vuole sperimentare e imparare, offrendo nuove opportunità di formazione e creatività.

Il cuore pulsante di Salerno si sposta verso Piazza Sedile di Portarotese, dove il FabLab.com diventerà il palcoscenico per una nuova ondata di formazione pratica. A partire da sabato 14 marzo 2026, la Fondazione della Comunità Salernitana Ets lancerà un ciclo di laboratori che mescolano l'antico sapere artigianale con le tecniche moderne di fabbricazione digitale. Non si tratta solo di corsi nozionistici, ma di esperienze dirette che coinvolgeranno sia adulti che bambini fino al mese di maggio. L'iniziativa promette di trasformare errori in opportunità creative e di insegnare la manutenzione delle biciclette, toccando temi cruciali per la mobilità urbana e l'autonomia dei cittadini.