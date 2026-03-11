Sal Da Vinci trionfa a Napoli | Medaglia della Città e lacrime di gioia dopo Sanremo

Sal Da Vinci ha ricevuto la medaglia della città di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi. L’artista è stato premiato dopo aver partecipato a Sanremo, manifestazione durante la quale ha mostrato emozione e commozione. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e rappresentanti istituzionali, che hanno riconosciuto il suo contributo artistico. Sal Da Vinci ha espresso gratitudine durante il momento di consegna.

di Barbara Carere Sal Da Vinci ha ricevuto dalle mani del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la Targa con la. Sal Da Vinci ha ricevuto dalle mani del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la Targa con la Medaglia della Città. E anche la menzione speciale Napoli Città della Musica. Massimo riconoscimento per chi, con la propria arte, si fa ambasciatore della cultura partenopea nel mondo. La cerimonia nella Sala dei Baroni nel Maschio Angioino a Napoli. Il successo ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì si è meritato questa onorificenza. La quale sottolinea non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo.