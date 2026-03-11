Sal Da Vinci smentisce | solo 30 secondi con Meloni niente

Il cantautore Sal Da Vinci ha dichiarato di aver passato solo trenta secondi con il presidente del Consiglio durante un evento di mercoledì 11 marzo 2026. In una nota, ha precisato di non aver ricevuto alcun invito ufficiale o partecipato a incontri politici. Le voci diffuse sui social media riguardavano un presunto invito legato alla sua musica, ma sono state smentite dallo stesso artista.

La mattina di mercoledì 11 marzo 2026 ha il cantautore Sal Da Vinci smentire con fermezza le voci circolate sui social media riguardanti un presunto invito politico alla sua canzone. Durante la cerimonia di conferimento della medaglia al Maschio Angioino, il musicista ha chiarito che l'unico contatto con la leadership politica è stata una breve telefonata da parte di Giorgia Meloni, durata circa trenta secondi, finalizzata esclusivamente a esprimere apprezzamento per il successo del brano vincitore del Festival di Sanremo, intitolato Per Sempre Sì. L'artista ha specificato che non vi è stato alcun accordo o richiesta formale per l'utilizzo del testo in campagne referendarie o istituzionali, definendo come false tutte le notizie apparse online su questo argomento.

