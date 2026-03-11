Sal Da Vinci ha chiarito di non aver mai autorizzato l’uso della sua canzone “Per sempre sì” da parte di Giorgia Meloni per il referendum. Dopo il successo a Sanremo 2026, il nome del cantante è stato al centro di alcune voci che lo collegano a iniziative politiche. Tuttavia, lui stesso ha precisato che la canzone non è stata mai messa a disposizione per scopi politici.

Sanremo 2026 ha consacrato Sal Da Vinci come protagonista assoluto, ma negli ultimi giorni il suo trionfo è finito anche nelle speculazioni politiche. Alcune voci sostenevano che la sua canzone Per sempre sì potesse diventare colonna sonora della campagna per il referendum Sì sostenuto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano sul web e diventano gigantesche», ha commentato il cantante napoletano. Secondo Da Vinci, la realtà è molto più semplice: «Mi ha fatto i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì. È stata una telefonata di 30 secondi perché aveva altre cose più importanti da seguire». 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sal Da Vinci smentisce l’uso di Per sempre sì da parte di Giorgia Meloni per il referendum

