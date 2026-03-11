Al Maschio Angioino di Napoli si è svolta una celebrazione in onore di Sal da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Fin dalle prime ore del mattino, numerosi fan e cittadini si sono radunati con striscioni e cartelli per accoglierlo. La piazza si è riempita di musica e entusiasmo in occasione dell'evento dedicato al cantante. La città si è animata con questa manifestazione di festa.

Giorno di festa e musica al Maschio Angioino di Napoli dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere Sal da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Nella storica Sala dei Baroni il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato all'artista la Medaglia della Città, in una cerimonia che ha trasformato il castello simbolo di Napoli in un grande abbraccio collettivo per l’artista. La giornata è stata pensata come una celebrazione non solo del cantante, ma dell’intera musica napoletana. Insieme a lui sono stati infatti premiati anche altri protagonisti partenopei del Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli e il produttore Checco D’Alessio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sal Da Vinci celebrato al Maschio Angioino: Napoli festeggia il vincitore di Sanremo 2026

