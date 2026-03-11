Sal Da Vinci alla famiglia del piccolo Domenico | È il momento di svuotare la rabbia

Il 4 marzo, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, il cantante partenopeo ha deciso di rinunciare alla festa prevista a Napoli, chiedendo alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo di poter parlare. Sal Da Vinci si è rivolto alla famiglia del bambino, invitandola a lasciare andare la rabbia in questa occasione di dolore. La scelta ha sorpreso molti, anche perché il cantante aveva programmato un evento in suo onore.

Il 4 marzo Sal Da Vinci aveva sorpreso tutti. Fresco vincitore del Festival di Sanremo e atteso a Napoli per la festa organizzata in suo onore, il cantante partenopeo aveva scelto di rimandare tutto in memoria del piccolo Domenico Caliendo. Il bimbo di due era morto all'ospedale Monaldi il 21. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Ho chiamato la famiglia”. Sal Da Vinci, il gesto per i genitori del piccolo DomenicoLa storia del piccolo Domenico Caliendo ha profondamente colpito l’opinione pubblica e l’intera città di Napoli.

I genitori del piccolo Domenico: “Il trapianto? Avevamo una sensazione terribile”. E Sal Da Vinci sostiene la FondazioneNapoli – “Se continuiamo ad andare in televisione è perché vogliamo ricordare Domenico, impedire che si dimentichi, e aiutare gli altri bambini”,...

Sal Da Vinci, bufera su Per sempre sì’ e il referendum: Mi ha chiamato Giorgia Meloni, la rivelazione del cantanteIl cantante conferma la telefonata con Giorgia Meloni dopo Sanremo, ma smentisce ogni legame tra il brano Per sempre sì e la campagna per il referendum. libero.it

«Voglio Sal Da Vinci al matrimonio con Bastian» Ilary Blasi e il patto con il vincitore di Sanremo (che doveva cantare al 18esimo di Chanel)Dopo la proposta di matrimonio, iniziano i preparativi per la cerimonia. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno nella primavera del 2027. Lo rivela la conduttrice del Grande Fratello Vip ... ilmessaggero.it

Una grande festa per la musica e per la città di Napoli: il cantante Sal Da Vinci, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, ha ricevuto oggi la Medaglia della Città di Napoli, il più alto riconoscimento civico della città partenopea - facebook.com facebook

Sal Da Vinci nega di aver ricevuto richieste per l’uso del suo brano per il referendum: “Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì […] Se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perch x.com