Sako si dimette | addio al patriarcato caldeo

Il cardinale Louis Raphael Sako ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di Patriarca dei Caldei di Baghdad e ha inviato la comunicazione al Papa Leone XIV. La decisione è stata resa pubblica e immediatamente resa nota, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende della Chiesa caldea e delle comunità a Baghdad.

Il cardinale Louis Raphael Sako ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di Patriarca dei Caldei di Baghdad al Papa Leone XIV. La decisione, presa il 9 marzo 2026, segna la fine di un mandato durato decenni e apre scenari complessi per la comunità cristiana in Iraq. L'annuncio arriva in un momento delicato, quando la Chiesa caldea affronta sia le sfide interne che le pressioni esterne derivanti da scandali finanziari nel resto del mondo. Il prelato, ormai settantasettenne, ha scelto di lasciare la guida della sua chiesa per dedicarsi alla preghiera e alla scrittura, chiudendo un capitolo fondamentale della storia religiosa irachena. L'eredità di una guida nei tempi bui.