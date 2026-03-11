Safari in città

Una nuova esperienza di safari urbano apre le sue porte per un pubblico adulto desideroso di un pomeriggio diverso, tra percorsi sorprendenti e avventure a basso impatto ambientale. L’evento invita a esplorare la città in modo originale, offrendo un’esperienza emozionale e coinvolgente senza lasciare il centro urbano. La proposta si rivolge a chi cerca un’attività divertente e inaspettata nel cuore della città.

L’unica e inconfondibile avventura urbana a basso impatto ambientale e ad alto impatto emozionale:! Questa volta Safari apre a un pubblico adulto che ha voglia di passare un pomeriggio scanzonato e sorprendente.Questo format parte dalle esperienze della psico-geografia e propone. 🔗 Leggi su Veronasera.it

