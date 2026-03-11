Sabalenka | il divario invisibile tra ATP e WTA

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo, ha vinto contro Naomi Osaka al torneo di Indian Wells. Dopo il match, ha commentato il divario che, a suo avviso, esiste tra la promozione del tennis femminile e quello maschile. La giocatrice ha espresso questa riflessione pubblicamente, senza approfondimenti o analisi ulteriori.

La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha utilizzato la sua vittoria contro Naomi Osaka al torneo di Indian Wells per lanciare una riflessione profonda sulla promozione del tennis femminile rispetto al circuito maschile. La bielorussa ha sottolineato che, sebbene i premi in denaro e il trattamento siano ormai paritari, esiste un divario significativo nella capacità dell’ATP di attrarre l’attenzione del pubblico rispetto alla WTA. Oltre a discutere della pressione psicologica legata alla sua posizione di leader mondiale, Sabalenka ha espresso la necessità di rivedere le regole di obbligatorietà dei tornei per tutelare la salute fisica delle atlete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

