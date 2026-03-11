La Sab Group Rubicone ha subito due sconfitte consecutive nel campionato di serie B di pallavolo maschile. Nella trasferta contro la Querzoli Forlì, la squadra si è dovuta arrendere al tiebreak, perdendo così l'incontro. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione avversaria al quinto set.

Trasferta amara per la Sab Group Rubicone, che nel campionato di serie B di pallavolo maschile si è arresa al tiebreak nel derby contro la Querzoli Forlì. Nella quinta giornata del girone di ritorno, i gialloblù di coach Mascetti hanno disputato una buona gara ma hanno pagato qualche calo di continuità nell’arco del match. Non è bastata la prova straordinaria di Mazzotti, autore di 34 punti, mentre è stata decisiva la partenza difficile nel quinto set, con il cambio campo arrivato sull’8-2 per Forlì, che ha indirizzato il finale di partita. La partita. Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Pascucci e Rossatti in banda e Ferraro libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sab Group, due ko di fila. Si arrende al tiebreak

