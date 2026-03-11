Ryanair sequestrato un aereo | cosa succede

Un aereo di Ryanair è stato sequestrato a causa di un debito di soli 890 euro, un importo che si può definire molto basso rispetto al valore dell’aereo. L’operazione è stata effettuata dalle autorità e il velivolo è stato messo sotto sequestro fino alla risoluzione della questione. La situazione ha attirato l’attenzione su un caso che coinvolge una compagnia aerea e un debito di importo minimo.

Un aereo dal valore multimilionario “sequestrato” per un debito che definire irrisorio è un eufemismo: appena 890 euro. È quanto accaduto all’aeroporto di Linz, in Austria, dove un velivolo di linea è stato oggetto di una misura cautelare davvero insolita. Tutto ha avuto inizio nel luglio del 2024, quando una passeggera e i suoi due accompagnatori, diretti a Palma di Maiorca, hanno subito un pesante ritardo. Nonostante le normative europee prevedano indennizzi chiari per tali disservizi — pari a 250 euro a persona oltre ai costi per il volo alternativo — la compagnia irlandese si è limitata a rimborsare il solo biglietto originale. La passeggera ha deciso di non lasciar correre, citando la società in tribunale e ottenendo una sentenza favorevole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

