Ryanair aumenta le rotte dall’aeroporto Galilei

Saranno 58 le rotte coperte da Ryanair dall’aeroporto "Galilei" di Pisa per la stagione estiva. Due sono nuove: Bratislava e Rabat, insieme all’aumento delle frequenze settimanali sui collegamenti già esistenti tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani-Marsala. L’operativo per l’estate 2026 di Ryanair è stato presentato insieme a Toscana Aeroporti, società di gestione dello scalo, e sarà realizzato dai nove aerei della compagnia di base a Pisa. "Si tratta - spiega Fabrizio Francioni (foto), head of communications Italy Ryanair - di oltre 630 voli settimanali che dimostrano il nostro impegno nello sviluppo di Pisa e della Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

