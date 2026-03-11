Ryanair aereo sequestrato in Austria per un debito di 890 euro La compagnia smentisce | Tutti i nostri velivoli sono operativi

Un aereo di Ryanair è stato sequestrato in Austria a causa di un debito di 890 euro. La compagnia aerea ha dichiarato che tutti i suoi velivoli sono operativi e che il loro aereo non è stato rimosso. Il sequestro sarebbe avvenuto a seguito di un procedimento giudiziario, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Un aereo del valore di decine di milioni di euro sequestrato per un debito di appena 890 euro. È il singolare caso giudiziario che coinvolge la compagnia low cost Ryanair in Austria, dove un tribunale avrebbe disposto, secondo la stampa locale, il sequestro cautelare di un velivolo all'aeroporto.