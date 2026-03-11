La cargobike arancione della consigliera regionale Simona Larghetti è stata sottratta. La bici, considerata un elemento distintivo del suo modo di vivere e di fare politica, è stata presa di mira e portata via. Larghetti ha commentato di non aver mai pensato che sarebbe successo di nuovo a lei. L’episodio si è verificato a Bologna il 11 marzo 2026.

Bologna, 11 marzo 2026 – La sua cargobike arancione era diventata un simbolo del suo stile di vita e di fare politica: la bici della consigliera regionale Simona Larghetti è però stata rubata. "Non pensavo mi sarebbe ricapitato”. A scriverlo è la stessa consigliera: “Non pensavo sarebbe mai più successo a me, dopo tanti anni. Ultimo furto subito a Bologna nel 2010. Poi sono arrivati i Kryptonite Lock. Era legata con doppia lock, ma ora non importa, spero di vedere le telecamere, vi chiedo una mano a ritrovarla in caso non sia stata caricata e portata in uno scantinato. Ora siamo a piedi, per fortuna in buona salute”. Icona della suo stile ecosostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubata la cargobike della consigliera Simona Larghetti: “Non pensavo sarebbe mai più successo a me”

Articoli correlati

Rozza, consigliera dem e infermiera: "Mai più le coop nei reparti critici"Al Pirellone Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd ma anche infermiera, ha ribadito i suoi dubbi sul fatto che quelli descritti dai medici...

Angelina Mango in tour: “Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica”Angelina Mango torna in tour nei teatri italiani e racconta le proprie sensazioni, le lacrime e il pensiero di non tornare più a fare musica: "Non mi...