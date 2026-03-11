Rubata la cargobike della consigliera Simona Larghetti | Non pensavo potesse ricapitarmi

La cargobike arancione della consigliera regionale Simona Larghetti è stata rubata. La bici, considerata un simbolo del suo modo di fare politica e del suo stile di vita, è stata sottratta ieri a Bologna. La politica ha commentato di non aver pensato che potesse capitare di nuovo un episodio simile. La vicenda ha suscitato attenzione nella città, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini in corso.

Bologna, 11 marzo 2026 – La sua cargobike arancione era diventata un simbolo del suo stile di vita e di fare politica: la bici della consigliera regionale Simona Larghetti è però stata rubata. "Non pensavo mi sarebbe ricapitato”. A scriverlo è la stessa consigliera: “Non pensavo sarebbe mai più successo a me, dopo tanti anni. Ultimo furto subito a Bologna nel 2010. Poi sono arrivati i Kryptonite Lock. Era legata con doppia lock, ma ora non importa, spero di vedere le telecamere, vi chiedo una mano a ritrovarla in caso non sia stata caricata e portata in uno scantinato. Ora siamo a piedi, per fortuna in buona salute”. Icona della suo stile ecosostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

