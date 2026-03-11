RTX 5050 | 9GB GDDR7 e nuovo die per prestazioni top

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 13:11, viene annunciata la RTX 5050, una scheda grafica entry-level con 9GB di memoria GDDR7 e un nuovo die progettato per offrire prestazioni elevate. La presentazione riguarda un prodotto di Nvidia destinato a cambiare le regole nel segmento di mercato più accessibile, segnando un aggiornamento rispetto alle versioni precedenti.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 13:11, il panorama delle schede grafiche entry-level sta per subire una trasformazione silenziosa ma determinante. NVIDIA sta preparando una variante aggiornata della GeForce RTX 5050 che abbandonerà la configurazione originale basata su memoria GDDR6 da 8GB per passare a un nuovo standard con 9GB di GDDR7. Questa evoluzione non nasce solo dall’esigenza di migliorare le prestazioni, ma risponde a dinamiche industriali precise legate ai costi crescenti della memoria e alla necessità di ottimizzare la produzione dei chip. Il cuore del cambiamento risiede nel passaggio al die GB206, lo stesso utilizzato in modelli più potenti come la RTX 5060. 🔗 Leggi su Ameve.eu

RTX 5050 9 GB GDDR7: i chip potrebbero arrivare dalla RTX 5060NVIDIA potrebbe aggiornare la RTX 5050 con 9GB di memoria GDDR7 e un die GB206, abbandonando la configurazione originale con GDDR6 da 8GB. tomshw.it

NVIDIA potrebbe essere al lavoro su di una RTX 5050 da 9GB e una nuova RTX 5060 basata sul chip della 5070.Nvidia starebbe lavorando a nuove varianti delle sue schede grafiche di fascia entry-level e mid-range della serie GeForce RTX 5000. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal settore hardware, l'az ... msn.com

