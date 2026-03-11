Rovato | visita guidata al santuario di Santo Stefano e alla chiesa di San Michele

A Rovato si svolge una visita guidata al santuario di Santo Stefano e alla chiesa di San Michele, due edifici storici che rappresentano un patrimonio religioso e architettonico della città. Il percorso permette di esplorare queste strutture antiche, ricche di dettagli e testimonianze di diverse epoche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio il ruolo di questi luoghi nella memoria collettiva locale.

Un percorso intenso e suggestivo tra fede, memoria e immagini che attraversano i secoli. La visita guidata condurrà alla scoperta di due luoghi antichi e profondamente identitari, custodi di storie che parlano alla città e a chi la attraversa con sguardo attento.Il Santuario di Santo Stefano è.