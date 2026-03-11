Round trip tra passato e presente Il gioco delle diversità

Sabato 21 marzo, al Barco Teatro, si terrà il recital pianistico di Carlo Palese, che presenta un programma che attraversa diverse epoche musicali e stili. Il concerto include un brano di Gyorgy Ligeti, in ricordo del ventennale dalla scomparsa del compositore, e altre composizioni che spaziano nel tempo e nelle forme. La serata proporrà un viaggio tra passato e presente, esplorando le diversità musicali.

Il recital pianistico di Carlo Palese, in cartellone a Barco Teatro sabato 21 marzo, propone un programma che rappresenta un viaggio attraverso epoche e forme musicali tutte diverse: a partire dalla proposta di un brano di Gyorgy Ligeti, celebrazione dei 20 anni dalla scomparsa, per risalire fino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Il paesaggio appenninico tra passato e presenteOggi alle ore 12 presso il Centro Laudato Si’ di Bismantova, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano inaugura la mostra ’Paesaggio Appennino. Ovest americano: il mito si incrina tra passato e presenteUna mostra fotografica intitolata ‘In The New American West: Photography in Conversation’ apre le sue porte a Milano, nello spazio espositivo di 10... P5. ASI DEBES HACER EL RODAJE A TU RIFLE!! ES IMPRESCINDIBLE! LOS PRC SON NECESARIOSES UNA MODA