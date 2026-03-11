Rotonda al Lido di Casalbordino al via i lavori a piazzale Magnarapa

La prossima settimana inizieranno i lavori per la costruzione di una nuova rotonda al Lido di Casalbordino, in piazzale Magnarapa. L’intervento è stato annunciato dopo anni di attesa e coinvolge la sistemazione dell’area. Le operazioni interesseranno l’area di piazzale Magnarapa, dove è prevista la realizzazione della rotatoria. Nessun altro dettaglio relativo ai tempi o alle modalità di esecuzione è stato comunicato.

Dopo anni di attesa partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione della nuova rotonda al Lido di Casalbordino, in piazzale Magnarapa. A comunicarlo è l'amministrazione comunale, che sottolinea come l'opera rappresenti un traguardo perseguito sin dal 2017.