Rotaract Club Piacenza dona elettrodomestici alle case protette de La Città delle Donne

Il Rotaract Club Piacenza ha consegnato elettrodomestici alle case protette dell’associazione “La Città delle Donne” nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente del club, Leonardo Calori, e di una socia, Alice Donelli. La donazione riguarda i primi elettrodomestici destinati alle strutture di accoglienza gestite dall’associazione.

