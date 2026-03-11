Rotaract Club Piacenza dona elettrodomestici alle case protette de La Città delle Donne

Il Rotaract Club Piacenza ha consegnato elettrodomestici alle case protette dell’associazione “La Città delle Donne” nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente del club, Leonardo Calori, e di una socia, Alice Donelli. La donazione riguarda i primi elettrodomestici destinati alle strutture di accoglienza gestite dall’associazione.

Nel pomeriggio di Giovedì 5 marzo 2026 il Rotaract Club Piacenza, nella persona del nostro Presidente Leonardo Calori e della nostra socia Alice Donelli, ha consegnato i primi elettrodomestici al Centro Antiviolenza di Piacenza – Associazione "La Città delle Donne" O.d.V., in persona della.