Martina Rosucci ha rinnovato il suo contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027. La centrocampista, che ricopre anche il ruolo di capitana, continuerà a far parte della squadra almeno fino a quella data. La firma del nuovo contratto è stata ufficializzata di recente, confermando così la volontà di entrambe le parti di proseguire il percorso insieme.

Il legame tra Martina Rosucci e la Juventus Women prosegue: la centrocampista e capitana bianconera ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Una firma che vale più di un semplice accordo: è la conferma di un legame profondo tra una delle protagoniste del progetto e il club che l’ha vista crescere stagione dopo stagione. Una leader fin dall’inizio. Dal 2017 Rosucci è uno dei volti simbolo della squadra femminile della Juventus. Arrivata a Torino nell’anno di nascita del progetto bianconero, la centrocampista piemontese ha contribuito fin da subito a costruire le basi di una squadra vincente. Tecnica, intelligenza tattica e personalità hanno fatto di Rosucci una presenza imprescindibile in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Rosucci e Juventus Women ancora insieme: il rinnovo fino al 2027

