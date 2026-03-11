La cantante Rose Villain ha condiviso sui social il suo stato di gravidanza attraverso un video in cui vengono mostrate diverse immagini che raccontano questo momento importante della sua vita. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti dai fan, interessati alla notizia. L’annuncio è stato fatto senza dettagli aggiuntivi, focalizzandosi sul messaggio visivo e sulla comunicazione diretta con il pubblico.

La cantante Rose Villain ha annunciato di essere incinta. L’artista ha scelto di condividere la notizia con i fan attraverso un emozionante video pubblicato sui social, nel quale scorrono diverse immagini che raccontano questo momento speciale della sua vita. Nel filmato si vedono scene intime e familiari: Rose Villain appare sulla spiaggia con il pancione, sorridente e rilassata, ma anche momenti più privati in cui comunica la gravidanza alle persone più vicine. Tra queste, il marito Andrea Ferrara, conosciuto artisticamente come Sixpm, con cui aspetta il loro primo figlio o figlia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain) Il nuovo brano ‘Tuttaluce’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rose Villain incinta: sui social l’annuncio della gravidanza

Articoli correlati

Leggi anche: Rose Villain è incinta: l’annuncio della gravidanza sui social

Leggi anche: Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara

Rose Villain incinta: annuncio shock!

Aggiornamenti e notizie su Rose Villain

Temi più discussi: Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara; Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara; Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara; Botteri a Pisa: Di fronte alla guerra si può fare qualcosa, San Francesco lo ha dimostrato.

Rose Villain è incinta: l’annuncio sui social e gli indizi sul bebè in arrivoLa cantante milanese Rose Villain è incinta, ha condiviso sui social un video emozionante per annunciare la gravidanza: insieme al marito e produttore Andrea Ferrara è in attesa del loro primo figlio. notizie.it

Rose Villain incinta, sarà un maschietto? Il dettaglio nella canzone Tuttaluce che rivela la gravidanzaRose Villain diventerà madre. La cantante ha comunicato la gravidanza con un video pubblicato sui social, dove compare anche il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Raccontanto insieme ... ilmessaggero.it

Il nuovo brano di Rose Villain brilla di una luce speciale La "villain" più amata d'Italia ha scelto il modo più poetico per annunciare al mondo la sua prima gravidanza: un nuovo brano,“Tuttaluce”, pubblicato sui social e con cui l'artista ha svelato ai fan il s - facebook.com facebook

Rose Villain incinta: l'annuncio con tanto di canzone per il figlio insieme al compagno (il produttore Sixpm) x.com