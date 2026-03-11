La cantante Rose Villain ha condiviso su Instagram un video in cui rivela di essere in gravidanza. Nel filmato, si vede la cantante di spalle mentre cammina su una spiaggia, poi si volta e mostra il pancino. L’annuncio ha fatto subito il giro dei social, attirando l’attenzione dei follower. La pubblicazione ha suscitato molte reazioni tra chi ha commentato la notizia.

Con un bellissimo annuncio in un video post di Instagram, la cantante Rose Villain annuncia ai suoi follower la prima gravidanza: Rose Villain è incinta! Un video che inizia con la cantante di spalle mentre passeggia su una spiaggia e poi, voltandosi, mostra un bellissimo pancino. Da qui si susseguono clip video che ripercorrono i momenti più importanti di Rose e suo marito: dal momento della scoperta con il test di gravidanza fino all’annuncio alle persone più vicine alla coppia. Un video unico che racchiude le promesse per la creatura che porta in grembo. La canzone scelta per questo annuncio è “ Tuttaluce “, nuovo singolo di Rose Villain... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Rose Villain incinta: l’annuncio della gravidanza su Instagram

Articoli correlati

Rose Villain è incinta: su Instagram il video con Sixpm che annuncia la gravidanzaRose Villain è incinta e a scelto di annunciarlo nel modo più dolce, pubblicando un video tenerissimo su Instagram insieme al marito Sixpm.

Rose Villain incinta: annuncio shock!

Contenuti e approfondimenti su Rose Villain

Temi più discussi: Rose Villain incinta: l'annuncio-canzone social per il bimbo che verrà con il pancione bene in vista; Rose Villain è incinta. L'annuncio social: Mi sento dentro un uragano; Rose Villain è incinta, l'annuncio con Sixpm e l'indizio: è un maschietto?; Rose Villain è incinta, l’annuncio sui social con un dolcissimo video. E la canzone per il figlio.

Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con il marito e produttore Sixpm: Ucciderò tutti i mostri per te – IL VIDEOLa cantante rivela di essere in attesa del primo figlio con un video emozionante sulle note del suo nuovo brano Tuttaluce ... ilfattoquotidiano.it

Rose Villain incinta: quando arriverà il primo figlio con il marito SixpmRose Villain è incinta: la cantante aspetta il primo figlio con il marito Sixpm e lo annuncia con il video della nuova canzone dedicata al bebé in arrivo. alfemminile.com

Il nuovo video ufficiale e singolo di "Rose Villain - TUTTALUCE"!! - facebook.com facebook

Rose Villain è incinta, l’annuncio con il marito Sixpm con una canzone e un video x.com