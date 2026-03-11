Rose Villain incinta in arrivo il primo figlio con il produttore Andrea Ferrara l' annuncio su Instagram e l' indizio sul sesso - VIDEO

La cantante ha condiviso su Instagram un video che mostra i momenti salienti degli ultimi mesi, tra cui il test di gravidanza e le prime ecografie. Ha annunciato di essere incinta e di aspettare il suo primo figlio con il produttore Andrea Ferrara. Nell'ultimo post ha anche lasciato un indizio sul sesso del bambino.

