Rose Villain è incinta l’annuncio è nel video dolcissimo di Tuttaluce | una canzone nuova di zecca

Nel video di “Tuttaluce”, il nuovo brano di Rose Villain, si vede l’artista annunciare di essere incinta, confermando così l’attesa del suo primo figlio. L’immagine trasmette un momento intimo e dolce, con la cantante che condivide pubblicamente questa notizia attraverso il videoclip. La canzone, inedita, accompagna l’annuncio e si inserisce come parte di questa comunicazione speciale.

Rose Villain ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio attraverso il videoclip del nuovo brano inedito intitolato “Tuttaluce”. La cantautrice milanese, 36 anni, condivide questa gioia con il marito Andrea Ferrara, noto produttore discografico con lo pseudonimo Sixpm, mostrando per la prima volta le immagini del pancione. Nel filmato sono state incluse anche le emozionanti reazioni di parenti e amici nel momento in cui hanno appreso la notizia della dolce attesa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain) La scelta di comunicare la gravidanza non è arrivata tramite un freddo comunicato, ma con la delicatezza di una canzone dedicata proprio al nascituro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

