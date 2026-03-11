Rooster sembra scritta su misura su Steve Carell un maestro della comicità dolceamara

Steve Carell è protagonista della serie Rooster, ora disponibile su HBO Max, nel ruolo di Greg Russo, uno scrittore che cerca stabilità e cerca di rafforzare il rapporto con la figlia Katie, interpretata da Charly Clive. La serie mette in scena le sfide di un uomo che affronta momenti di crisi personale, con un tono che combina comicità e introspezione. La recitazione di Carell si adatta perfettamente alla natura del personaggio.

Steve Carrell è tornato, ora anche su HBO Max, e in Rooster interpreta Greg Russo, uno scrittore in cerca di stabilità e desideroso di rinforzare il suo legame con la figlia Katie (Charly Clive). L'umanità portata in scena da Steve Carell mostra sempre il suo lato più intimo, vulnerabile, malinconico. Ne sono esempi lampanti lo zio Frank di Little Miss Sunshine e il Cal Weaver di Crazy Stupid Love. Ma, sebbene il suo Nick sia piuttosto discutibile dal punto di vista dell'integrità, anche in The Four Seasons l'attore riesce a far emergere le sfumature e la profondità che si celano dietro l'apparenza del personaggio. Ed eccolo nuovamente alla ribalta, con un altro tassello da aggiungere a questo interessante campionario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

