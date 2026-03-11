Romania si sgretolano le accuse dietro l’annullamento delle elezioni

Nel 2024 la Corte Suprema della Romania ha annullato i risultati delle elezioni in cui era stato eletto Georgescu, a causa di sospette ingerenze russe. Le accuse di interferenze esterne sono state ritenute sufficienti a invalidare il voto e a dichiarare la sua validità. La decisione ha portato all’annullamento ufficiale delle elezioni, senza ulteriori dettagli sulle prove o sui procedimenti in corso.

Nel 2024 la massima Corte del Paese invalidò il voto in cui vinse Georgescu per presunte ingerenze russe. Da lì partì un processo per «attentato all'ordine costituzionale». Ora molte prove sono dichiarate nulle. Si riapre con una decisione clamorosa della Corte d'Appello rumena la vicenda delle elezioni presidenziali in Romania, ripetute nel maggio 2025 dopo che la vittoria al primo turno di Calin Georgescu a novembre 2024 era stata annullata dalla Corte costituzionale a seguito di prove riguardanti presunte interferenze della Russia (poi smentite da un report della commissione giuridica del Congresso degli Stati Uniti) e lo stesso Georgescu era stato incriminato a settembre 2025 per attentato all'ordine costituzionale, costituzione di organizzazioni fasciste e antisemite, disinformazione e falso.