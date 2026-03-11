Un giovane di 23 anni di nazionalità ivoriana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Roma dopo aver commesso due aggressioni nelle stazioni della metropolitana. L'uomo è stato accusato di aver perpetrato un episodio di violenza sessuale e di aver sottratto oggetti durante le aggressioni. L'intervento degli agenti ha portato al suo fermo.

Un fermo per violenza sessuale aggravata e furto aggravato a Roma. Un giovane di 23 anni, originario della Costa d’Avorio, è stato identificato e fermato dopo due episodi distinti avvenuti a poche ore di distanza in due diverse stazioni della metropolitana. L’uomo è stato associato ai fatti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e si trova attualmente in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia di una giovane vittima di molestie presso la fermata metropolitana “Cavour”. Gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, violenza e furti in metro: arrestato 23enne dopo la doppia aggressione, cosa ha fatto

Articoli correlati

Leggi anche: 28enne arrestato a Roma per violenza sessuale, abusi in metro su una turista accompagnata dai genitori

Notte di violenza in centro storico: 40enne in manette per la doppia aggressione sessualeI fatti risalgono al settembre del 2025 e sono avvenuti in centro storico a Perugia.

Tutti gli aggiornamenti su Roma violenza e furti in metro...

Temi più discussi: Dai ristoranti agli outlet di lusso: manolesta scatenati nel centro di Roma; Spaccio, stupri e furti: chi è il migrante graziato dalle toghe di cui parla la Meloni; Roma, uomo molesta 14enne in metropolitana e poi fa una rapina: arrestato un 24enne; Lazio, furti in calo nel 2024 e nel primo semestre 2025. Ma la percezione di insicurezza resta alta.

Roma, violenza e furti in metro: arrestato 23enne dopo la doppia aggressione, cosa ha fattoUn fermo per violenza sessuale aggravata e furto aggravato a Roma. Un giovane di 23 anni, originario della Costa d’Avorio, è stato identificato e fermato dopo due episodi distinti avvenuti a poche ore ... virgilio.it

Furti in abitazione: calano nel Lazio e a Roma nel 2024 e nel primo semestre 2025Nel 2024 nel Lazio sono stati registrati 16.464 furti in abitazione, con un calo del?3,5%?rispetto al 2023. Il numero di episodi, pari a 28,8 ogni 10.000 abitanti, si attesta al di sopra della media i ... politicamentecorretto.com

Gli Stati generali del sì. I comitati pensano a un grande evento a Roma per chiudere la campagna referendaria. Nel frattempo Bruno Vespa attende Meloni a ‘Porta a porta’. Di Giovanni Lamberti x.com

La Roma perde un senatore - facebook.com facebook