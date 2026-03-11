A Trigoria, Gian Piero Gasperini ha deciso di cambiare modulo e ha schierato Zaragoza dal primo minuto nella partita contro il Bologna. La squadra si prepara a un nuovo assetto tattico, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. La scelta del tecnico è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambio rispetto alle precedenti formazioni schierate in campionato.

La “giostra” della Roma si ferma al bivio cruciale della stagione: a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha ufficialmente varato la missione Dall’Ara. In piena emergenza offensiva, il tecnico ha lavorato sul piano mentale per scuotere gli acquisti di gennaio — Zaragoza, Venturino e Vaz — ancora fermi a quota zero gol e chiamati ora a dimostrare di essere all’altezza della maglia giallorossa. Per l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, il modulo muta radicalmente: si passa al 3-4-1-2 per scardinare la linea a quattro di Italiano, con Bryan Cristante favorito nel ruolo di trequartista d’assalto per supportare il tandem d’attacco guidato da Donyell Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione Gasp per Bologna: nuovo modulo e Zaragoza titolare

