A Roma, le educatrici dei nidi e le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione. La protesta nasce dalla denuncia di carenze strutturali nel sistema di assistenza e istruzione per i bambini da zero a sei anni. La decisione è stata presa dal personale coinvolto, che ha deciso di manifestare il proprio disappunto.

Le educatrici dei nidi e le insegnanti della scuola dell’infanzia a Roma hanno varato uno stato di agitazione per denunciare carenze strutturali nel sistema 0-6. La protesta, sostenuta da più sigle sindacali, punta a correggere lo sforamento del rapporto educativo e a garantire la sostituzione puntuale del personale assente. Il clima è cupo: cielo molto nuvoloso con probabile pioggia al 95% e temperature intorno ai 18 gradi, ma l’urgenza sociale pesa più delle previsioni meteo. I dati indicano che il rapporto tra educatore e bambino viene sistematicamente superato senza chiarezza normativa sulle sostituzioni. L’agitazione non è un evento isolato, ma il culmine di una situazione descritta come emergenza permanente dal territorio laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: nidi in agitazione, rapporto 1/7 violato

