Roma Ferguson finisce sotto i ferri | stagione chiusa e addio anticipato

Evan Ferguson, attaccante irlandese, ha concluso anticipatamente la stagione a causa di un intervento chirurgico alla caviglia. Il giocatore non ha più disputato partite dal 10 gennaio, quando si è confrontato con il match contro il Sassuolo. L’intervento è stato necessario per trattare un problema cronico che gli impediva di rendere al meglio in campo.

La stagione di Evan Ferguson è ufficialmente giunta al capolinea. L'attaccante irlandese, che non scende in campo dal match contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia per risolvere un problema cronico che ne stava minando il rendimento. La notizia, già anticipata dai timori dello staff tecnico alla vigilia della trasferta di Genova, è stata confermata dallo stesso centravanti via social: il prestito dal Brighton si chiude con un bilancio amaro, nonostante una fase centrale di campionato in cui il classe 2004 sembrava aver trovato la quadra tattica nel sistema di Gian Piero Gasperini. L'operazione, perfettamente riuscita, apre ora la fase della lunga riabilitazione che terrà l'irlandese lontano dai campi fino alla prossima estate.