Roma-Eurobetlive | ufficiale il nuovo sponsor da 16 milioni l’anno

Venerdì 13 marzo, alle 12:00, la Roma annuncerà ufficialmente un nuovo accordo di sponsorizzazione presso il “Salone delle Colonne” in Piazza Guglielmo Marconi. La società ha definito un contratto con Eurobet.live, che prevede un investimento di 16 milioni di euro all’anno. L’evento segnerà un passo importante per il futuro economico del club.

La Roma blinda il proprio futuro economico con una mossa strategica da top club europeo: venerdì 13 marzo, alle ore 12:00, la società giallorossa ufficializzerà l’accordo con il nuovo main partner presso il prestigioso “Salone delle Colonne” in Piazza Guglielmo Marconi. Come anticipato dai rumors di mercato, il marchio che campeggerà sulle maglie capitoline sarà Eurobet.live, colosso del settore intrattenimento sportivo. L’intesa, definita nei minimi dettagli dalla dirigenza, garantirà un gettito d’oro da 16 milioni di euro a stagione, ossigeno puro per il bilancio e per le manovre legate al Fair Play Finanziario. Il contratto avrà una durata complessiva di tre anni e quattro mesi, blindando il sodalizio commerciale fino al giugno 2029. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Eurobet.live: ufficiale il nuovo sponsor da 16 milioni l’anno

