Roma controlli antidroga a San Basilio | arrestate 6 persone

A San Basilio, nel quartiere di Roma, l’Arma ha effettuato controlli antidroga durante i quali sono state arrestate sei persone. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore e rientrano in un’attività di routine volta a mantenere l’ordine pubblico. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’intervento.

Roma, 11 marzo 2026 – Prosegue l'attività di controllo del territorio nel quartiere San Basilio da parte dell'Arma. Nella scorsa serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno attuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, è stata effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell'operazione è di sei persone arrestate, una denunciata alla Procura della Repubblica e sette segnalate alla Prefettura quali assuntori di droghe.