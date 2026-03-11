A Roma, presso la galleria Chroma in Via del Mandrione 103, si terrà una mostra personale dell’artista Alessandra Carloni a partire dal 28 marzo e fino al 9 maggio 2026. L’esposizione si intitola

La galleria Chroma, situata nel cuore di Roma al numero 103 di Via del Mandrione, accoglierà dal 28 marzo fino al 9 maggio 2026 una personale dell’artista Alessandra Carloni. L’evento si apre ufficialmente con un vernissage previsto per il sabato 28 marzo alle ore 18.00, offrendo l’accesso gratuito al pubblico che vorrà esplorare la serie intitolata Fragments. L’esposizione propone un viaggio visivo attraverso la relazione complessa tra l’essere umano e l’ambiente naturale, utilizzando supporti insoliti come vecchie carte geografiche e diagrammi climatici. La mostra non è solo una raccolta di immagini, ma un progetto che indaga le tracce lasciate dalla vita biologica e dall’intervento antropico sul paesaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: Carloni fonde mappe e clima in Fragments

