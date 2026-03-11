Roma africano palpeggia minorenne in metro | arrestato tradito dalla maglia della Lazio

Un uomo di origine africana è stato arrestato a Roma dopo aver toccato una minorenne mentre aspettava un treno alla stazione Cavour. La vittima ha riconosciuto l’uomo grazie alla maglia della Lazio che indossava e ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il soggetto, che ora si trova in custodia.

Una ragazza minorenne è stata palpeggiata mentre stava aspettando un treno alla stazione Cavour di Roma. I fatti risalgono alla mattina di giovedì 5 marzo quando l'adolescente ha chiesto aiuto ai vigilanti in stazione mentre l'aggressore stava tentando la fuga. Nonostante lo choc della molestia sessuale, la ragazza è riuscita a chiedere soccorso e dopo pochi minuti è stata raggiunta dal padre, che l'ha accompagnata al commissariato di Polizia Viminale per sporgere regolare denuncia. Le indagini sono state avviate nell'immediato, dall'analisi minuziosa delle telecamere gli agenti hanno identificato un sospetto. Si tratta di un uomo, un ivoriano di 23 anni, vestito con una maglietta della Lazio e calzoncini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

