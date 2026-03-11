Rogo tra i rifiuti nell' ex scuola Brancati di Librino | Serve un progetto per restituirla alla città

Un incendio si è sviluppato alcuni giorni fa all’interno dell’ex scuola Brancati di Librino, un edificio dismesso che si trova nel quartiere. Le fiamme hanno interessato una vasta area di rifiuti accumulati all’interno della struttura, creando un certo allarme tra i residenti e le autorità locali. La situazione ha evidenziato la necessità di un intervento per la gestione e il recupero dell’edificio.

Le fiamme, alimentate dai rifiuti e dai materiali infiammabili presenti nell'edificio abbandonato, sono state domate dall'intervento dei vigili del fuoco, evitando conseguenze più gravi Un pericoloso incendio si è sviluppato alcuni giorni fa all'interno dell'ex plesso scolastico Brancati di Librino. La struttura completamente distrutta, nei pressi del viale Grimaldi ed a pochi passi dall'Asse Attrezzato, resta un'enorme incompiuta buona solo per essere impiegata come una discarica abusiva. "Eppure alcuni mesi fa il tentativo di bonifica c'era stato -afferma l'ex consigliere comunale Salvo Spadaro - il problema è che senza vigilanza e senza la possibilità di darle una destinazione o un piano di sviluppo questo enorme plesso sarà sempre un qualcosa in cui l'intera città debba vergognarsi.