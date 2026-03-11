Robotica coding e tinkering | al via un ciclo di creatività digitale e divertimento al Laboratorio aperto

Al Laboratorio Aperto di Piacenza, in collaborazione con MakerDojo, è iniziato il progetto MakerDojo Club, dedicato all'educazione digitale. L'iniziativa si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 14 anni e prevede attività di robotica, coding e tinkering. L’obiettivo è offrire un’esperienza di apprendimento attraverso la creatività digitale e il divertimento. L’evento rappresenta una nuova fase del ciclo di attività promosse nel centro.

Al Laboratorio Aperto di Piacenza, in collaborazione con il partner edutech MakerDojo, riparte il progetto di educazione digitale rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni: il MakerDojo Club. Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 marzo 2026 negli spazi della ex chiesa del Carmine in.