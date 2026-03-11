Roadshow di Websim by Intermonte

Il 11 marzo 2026 a Milano si è svolto il roadshow di Websim, la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all’innovazione. L’evento ha seguito il successo dell’edizione 2025, che tra marzo e ottobre dello scorso anno ha toccato nove città italiane e coinvolto centinaia di consulenti finanziari e private banker. La manifestazione ha presentato le novità e le funzionalità della piattaforma.

Milano, 11 marzo 2026 – Dopo il successo dell'edizione 2025, che tra marzo e ottobre dello scorso anno ha toccato nove città italiane e coinvolto centinaia tra consulenti finanziari e private banker, il roadshow di Websim – la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all'innovazione.