Riyadh Air Metropolitano Atletico Madrid tra i migliori stadi 2026?
Lo stadio Riyadh Air Metropolitano dell’Atletico Madrid sta attraversando una fase di aggiornamento digitale, con una rinnovata infrastruttura di rete. La struttura, considerata tra le più rilevanti nel 2026, si prepara a migliorare le proprie capacità tecnologiche per offrire un’esperienza più avanzata ai tifosi. L’intervento riguarda principalmente l’implementazione di nuove soluzioni di connettività e reti digitali.
Lo stadio Riyadh Air Metropolitano dell’Atletico Madrid entra in una nuova fase di innovazione digitale grazie alla trasformazione della propria infrastruttura di rete. E’ tra i migliori stadi d’Europa per il 2026? A nostro avviso sì. Ebbene, con le soluzioni HPE Networking, il club rinnova completamente la connettività. Il tutto integrando intelligenza artificiale (AI), automazione e sostenibilità per offrire ai tifosi un’esperienza più fluida, sicura e tecnologicamente avanzata. Ma andiamo per ordine e scopriamo qualche dettaglio in più. Il progetto di rinnovamento del Riyadh Air Metropolitano prevede la sostituzione totale della rete esistente con una nuova infrastruttura basata su oltre 1. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
