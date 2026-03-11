Dopo le perquisizioni, i medici del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna sono in attesa di essere interrogati in sede di pre-garanzia. Le chat tra i medici rivelano discussioni sui certificati rilasciati, utili a evitare l'ingresso in Cpr di migranti irregolari. La vicenda riguarda otto professionisti coinvolti in un'indagine sulla produzione di documenti medici.

In attesa degli interrogatori di pre-garanzia agli otto medici del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna emergono nuovi dettagli sul caso dei presunti certificati prodotti per evitare l’ingresso nei Cpr dei migranti irregolari. Finora è stata resa nota l’esistenza di una rete esterna all’ospedale, che faceva riferimento a un medico non di Ravenna che faceva la “mappatura” dei certificati di non idoneità. Lo scopo era quello di evitare il rimpatrio ai soggetti per i quali veniva chiesta l’idoneità medica, tramite moduli prestampati. Il Corriere Romagna oggi fa sapere che i medici hanno continuato a interfacciarsi con l’operatore sanitario esterno all’ospedale di Ravenna, non coinvolto nelle indagini, che poche ore dopo la perquisizione ha scritto a una delle dottoresse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Riusciremo ad avere interrogazioni parlamentari". Le chat dei medici di Ravenna dopo le perquisizioni

Articoli correlati

Le chat dei medici di Ravenna sui migranti: «Maledetti sbirri»Nell’indagine sui presunti falsi certificati anti-rimpatrio a Ravenna le chat dei medici raccontano una specie di obiezione di coscienza.

Il sistema Ravenna: una rete di medici pro clandestini Nel mirino le chatL’inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti certificati falsi effettuati in ospedale per liberare i migranti dai Cpr sta assumendo contorni...