Al BIF&ST viene presentato in anteprima “Ritorno al tratturo”, un documentario scritto e diretto da Francesco Cordio. La pellicola vede la partecipazione speciale di Elio Germano e sarà mostrata nella sezione “Per il cinema italiano” fuori concorso alla 17ª edizione della manifestazione. La presentazione si svolge durante l’evento e coinvolge il pubblico e gli operatori del settore.

BARI – “Ritorno al tratturo”, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà presentato in anteprima nella sezione “Per il cinema italiano” – fuori concorso – alla 17esima edizione del BIF&ST. La proiezione si terrà lunedì 23 marzo alle ore 19.30 al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15G), alla presenza del regista e dei produttori per un Q&A. Il film, da un’idea di Francesco Cordio, Elio Germano e Filippo Tantillo, prodotto e distribuito da Own Air, arriverà nelle sale italiane dal 29 aprile. Girato interamente in Molise, tra le province di Isernia e Campobasso, “Ritorno al tratturo” è un viaggio intimo e collettivo nelle aree interne della regione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Ritorno al tratturo” presentato in anteprima al BIF&ST

