Ritirato un lotto di lupini prodotti nel Ravennate dopo l' intossicazione alimentare di un consumatore

Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di un lotto di lupini secchi della marca “Cibòn” prodotto nel Ravennate. La decisione è stata presa dopo che un consumatore si è presentato al pronto soccorso di Cesena con sintomi riconducibili a un'intossicazione alimentare. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sulle eventuali analisi condotte è stato reso noto.

