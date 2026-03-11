Risultati Champions League | Valverde stende il City vince ancora il Bodo

Stasera si sono disputate le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid ha sconfitto il Manchester City grazie a una tripletta di Valverde. Il Bodo, invece, ha ottenuto un'altra vittoria nel suo torneo. I match hanno portato a una serie di risultati che definiscono gli esiti iniziali di questa fase della competizione.

Si sono concluse stasera le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Real Madrid che ha battuto il Manchester City grazie alla straordinaria prestazione di Valverde, autore di una tripletta. I risultati e i marcatori della serata di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it Risultato negativo per gli uomini di Pep Guardiola, chiamati a recuperare il risultato al ritorno in Inghilterra. A Parigi i campioni in carica del PSG vincono contro il Chelsea in una partita non facile per gli uomini di Luis Enrique. Vince ancora il Bodo Glimt, con i norvegesi che riescono a battere lo Sporting e ora sognano l'accesso ai quarti di finale della Champions League.