Rissa tra ragazzi | i genitori pagano 3.000 euro invece

La Corte d’Appello di Ancona ha stabilito che i genitori di un minorenne coinvolto in una rissa devono pagare 3.000 euro di risarcimento, una cifra inferiore rispetto a quella richiesta inizialmente. La decisione riguarda il caso di un episodio tra ragazzi e si riferisce alla responsabilità dei genitori nei confronti delle conseguenze dell’evento. La sentenza ha modificato l’ammontare del risarcimento precedentemente stabilito.

La Corte d’Appello di Ancona ha ridimensionato il risarcimento dovuto dai genitori di un minorenne coinvolto in una rissa. L’importo è sceso drasticamente da oltre 8.400 euro a poco più di 3.000 euro. Il fatto risale al 2016, quando tre adolescenti si scontrarono violentemente nei pressi di Marotta. La vittima riportò lesioni che richiesero cure mediche urgenti e ricovero ospedaliero. I giudici hanno confermato la responsabilità civile dei genitori per mancata vigilanza, ma hanno corretto il calcolo del danno economico. Una transazione parziale firmata nel 2020 ha influenzato l’esito finale della sentenza. La dinamica dell’aggressione e le responsabilità genitoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

