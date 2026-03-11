Durante una registrazione di Uomini e Donne a Roma, Ciro Solimeno e Matteo Stratoti sono stati protagonisti di una discussione accesa. La scena si è rischiata di trasformare in una rissa quando i due si sono fronteggiati, alimentando un clima di forte tensione tra i presenti. Alla fine, l’intervento degli addetti alla sicurezza ha evitato che la situazione degenerasse.

Una tensione palpabile ha attraversato gli studi di Roma dove si svolge la registrazione di Uomini e Donne, portando a un conflitto quasi fisico tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti. L’episodio, nato da gelosie e sospetti non fondati su fatti concreti, ha rischiato di sfociare in una rissa vera e propria, coinvolgendo anche le reazioni delle altre partecipanti come Sara Gaudenzi. Mentre nel Trono Over Marina ha generato nuovi scontri con gli opinionisti, l’assenza di notizie su Giorgio Manetti conferma che le dinamiche produttive del programma continuano a seguire logiche interne precise, lontane dai luoghi comuni sul caos totale. La registrazione odierna ha protagonisti diretti Ciro Solimeno e Matteo Stratoti, i cui rapporti sono stati messi alla prova da accuse infondate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa evitata: Ciro e Matteo si sfidano per gelosie false

