Rischi sanitari e concorrenza sleale | numeri record nella lotta contro i commercianti abusivi

Dall'inizio dell’anno, la Polizia Locale di Brindisi ha emesso sanzioni per oltre 20.000 euro a commercianti abusivi e irregolari nel settore del commercio itinerante. Le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare pratiche illegali che rappresentano rischi sanitari e favoriscono la concorrenza sleale. I numeri evidenziano un aumento delle azioni di contrasto contro questa forma di commercio non autorizzato.

BRINDISI – Dall'inizio dell'anno, ammontano a più di 20mila euro le sanzioni inflitte dalla Polizia Locale di Brindisi, per irregolarità nel settore del commercio itinerante sull'area pubblica. In tutto il 2025, l'importo totale delle multe era stato di 4.346 euro.