Il Napoli sta trattando il riscatto di Eljif Elmas, con l’obiettivo di ottenere uno sconto sul prezzo di 12 milioni di euro. Il centrocampista macedone, tornato dal Lipsia, ha mostrato continuità nelle sue prestazioni e ha guadagnato il soprannome di “Sant’Elmas”. La sua presenza si è rivelata utile anche nelle situazioni di emergenza, contribuendo alle rotazioni della squadra.

Eljif Elmas sta convincendo il Napoli con prestazioni costanti e il soprannome “Sant’Elmas”. Il centrocampista macedone è tornato dall’estate dal Lipsia e si è dimostrato prezioso per Antonio Conte, sempre presente anche nelle emergenze. Il club valuta il riscatto fissato a 16 milioni, cercando però di negoziare uno sconto. La cifra a bilancio a giugno sarà di circa 12 milioni, lasciando margine per la trattativa. Scrive Tuttomercatoweb: “ Il riscatto è a 16 milioni di euro, ma non è detto che venga esercitato. Se è vero che il suo rendimento è cresciuto rispetto l’inizio della stagione, dall’altro potrebbe esserci una contrattazione per abbassare la cifra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Riscatto Elmas: il Napoli punta a trattare il prezzo, possibile sconto a 12 milioni (Tmw)

Articoli correlati

Leggi anche: Elmas, riscatto Napoli incerto: possibile trattativa col Lipsia

Sirene inglesi per Eljif Elmas: il Manchester United è sulle tracce del macedone (Tmw)"Ci sono anche altri club di Premier che possono approfittare del bassissimo costo d’uscita dal Lipsia da 16 milioni, diritto di riscatto fissato col...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riscatto Elmas

Temi più discussi: Elmas e il riscatto con il Napoli in bilico: un top club di Premier League vuole il macedone, fissato il prezzo; Elmas ha aiutato molto Conte a gestire gli infortuni, la sua versalità ha fatto la differenza in casa Napoli. Era andato via per 25 milioni, tornerà per circa 15 milioni. L'articolo completo: https://www.ilnapolista.it/2026/03/santelmas-vuole-restare-al-napoli-molto-pr; Giubilato pazzo di Elmas: Vale tutti i milioni del riscatto! Fa la differenza; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: ELMAS E IL RISCATTO CON IL NAPOLI IN BILICO: UN TOP CLUB DI PREMIER LEAGUE VUOLE IL MACEDONE, FISSATO IL PREZZO.

Riscatto Elmas: il Napoli proverà ad abbassare il prezzo. La posizione del LipsiaIl centrocampista Elmas ha già disputato trentasei partite con la maglia del Napoli. Ma la cifra prevista per il riscatto è alta. areanapoli.it

Il Napoli è ancora indeciso sul riscatto di Eljif Elmas. Ma ci sono altre pretendentiIl riscatto in bilico di Eljif Elmas può accendere diversi interessi. Nel corso delle ultime settimane - come spiegato qui - è stato seguito. tuttomercatoweb.com

Elmas e Alisson Santos, due giocatori arrivati in sordina, ma che nel momento più difficile si stanno rivelando determinantiIl macedone gioca ovunque, il brasiliano è sempre più imprevedibile Il Napoli valuta il riscatto di entrambi Voi cosa fareste al posto - facebook.com facebook

#Elmas, il riscatto è in bilico nonostante le ottime prestazioni: il motivo – TMW x.com