Ripetete con me | dalla parte dell’Italia | il nuovo tormentone di Montaruli Fdi nell’intervento alla Camera

“Da che parte sta il governo dalla parte del diritto internazionale o dalla parte di Trump e Netanyahu?”. Questa la domanda che ha attraversato Camera e Senato e si è ripetuta più volte negli interventi di tanti esponenti dei partiti di opposizione al governo Meloni nella giornata in cui il Parlamento ha affrontato la crisi in Iran e la discussione intorno al prossimo Consiglio Europeo. A questa domanda risponde, dai banchi di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli con un tormentone: “Da che parte stiamo della storia? Dalla parte dell’Italia. Ripetete con me: da che parte siamo posizionate sullo scacchiere internazionale? Dalla parte dell’Italia, testardamente dalla parte dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

